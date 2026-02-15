Alsumaria Tv
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه

ترندات

2026-02-15 | 12:54
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه

810 شوهد

السومرية نيوز – محلي
تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنزلاء من داخل سجن العمارة المركزي وهم يشكون من سوء المعاملة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

واعلنت وزارة العدل، امس السبت، فتح تحقيق بشأن مقطع الفيديو، حيث اكدت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "انسجاماً مع مسؤولياتها القانونية والإدارية في إدارة المؤسسات الإصلاحية، تمّ تشكيل لجنة تحقيقية وزارية مختصة من مركز الوزارة للتحقيق في تفاصيل الموضوع وكل المعلومات المذكورة من قبل النزلاء في المقطع، والوقوف على حيثياته بدقة وشفافية، إذ باشرت اللجنة أعمالها الميدانية، وستقدّم تقريرها وتوصياتها إلى السيد الوزير خلال (24) ساعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المقصّرين".
واكدت دائرة الإصلاح العراقية أنها "ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي مقصّر يثبت تورطه، وإحالة جميع من ترد أسماؤهم في التحقيق إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وسوف يتم إعلان نتائج التحقيق خلال (24) ساعة، التزاماً بمبدأ الشفافية وترسيخاً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
