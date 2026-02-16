شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات

ووفقا لمواطنين فان حركة السير توقفت في خارج مما اثار امتعاض المواطنين وتاخرهم بالوصول الى الاماكن التي يقصدونها.وطالب مواطنين بايجاد الحلول للازدحامات التي تشهدها العاصمة رغم استحداث طرق وجسور جديدة.