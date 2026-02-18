بالفيديو.. ما حصل في السليمانية

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بان شخصا قتل بحريق وانفجار سيارة بمدينة .وقال المصدر لـ ، ان "حريقا وانفجار سيارة مدنية وقع قرب سيطرة كلوانان على طريق بمحافظة السليمانية، ما ادى الى مقتل صاحب السيارة واصابة شخص اخر".واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".