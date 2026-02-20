بالفيديو.. اصغر مسحراتي في العراق

ووفقا للمقطع فان هذا المسحراتي الذي ظهر في احدى مناطق مدينة يعد اصغر مسحراتي في .ولاق الفيديو تفاعل واسع من قبل المواطنين، فيما دعوا الجهات المختصة الى تكريمه.