غارات اسرائيلية متواصلة على ضاحية بيروت

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شنّت أكثر من 10 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.واشارت الى ان الغارات استهدفت والجاموس وبئر العبد واطراف شاتيلا بالضاحية الجنوبية.وجاءت الضربات الإسرائيلية في أعقاب إعلان مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من على إسرائيل.