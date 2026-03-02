مشاهد متداولة لسقوط طائرة حربية امريكية في الكويت (فيديو)

🔴 🇰🇼✈️ سقوط طائرة أمريكية في الكويت !
أول من وصل لها عيال الكويت، حاسبينه طيار إيراني وتهديد بالمشعاب وبالاخير طلع أمريكي 😂
فطرة الرجال الأبطال، الامريكي معه رشّاش وخوينا بالمشعاب 😂
الله يحفظ الكويت وحكامها و شعبها 🇰🇼🤍 pic.twitter.com/iiVcXmphDG
— Mr.Wolf 🐺🎋 (@Mr_WolfST) March 2, 2026
