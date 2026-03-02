اغلاق مصفاة وحريق في ارامكو السعودية اثر هجوم بطائرة مسيرة

وقالت وكالة رويترز، انه "تم إغلاق مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو في شرق المملكة، عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة".ونقلت الوكالة عن مصدر أن الوضع بات تحت السيطرة داخل المصفاة التي جرى إغلاقها احترازياً، كما تم السيطرة على النيران التي اندلعت.