الموصل.. قصف يستهدف احد مقار الحشد الشعبي

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مقراً تابعاً للواء 41 في استهدف بقصف صاروخي مساء اليوم".ولم يعرف، بحسب المصدر، ما اذا كان قد أوقع ضحايا ام لا، لكن سُمعت اصوات سيارات الاسعاف وهي تهرع لمكان الحادث.