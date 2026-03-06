مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تكشف اعترافات يوتيوبر متهم باستدراج الأطفال



أعلنت في ، عن اعترافات يوتيوبر متهم باستدراج الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للمديرية، ان "التحقيقات الاولية اثبتت عن قيام المتهم باستغلال الالكتروني للتواصل مع الاطفال ومحاولة استدراجهم بوسائل خاصة في سلوك اجرامي يهدد أمن المجتمع والطفولة".