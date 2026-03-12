إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان

إعلنت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، عن حدوث إطلاق نار في كنيس بولاية ميشيغان.

وقالت شبكة "إن بي سي"، إن "شرطة ولاية ميشيغان تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس في بلومفيلد".

من جانبه، قال مدير ، "عناصرنا يتعاملون مع حادثة الدهس في كنيس بويست بلومفيلد في ميشيغان".

كما قالت شرطة ميشيغان، إن "شاحنة اقتحمت معبدا يهوديا وتصدى لها الأمن وقد توفي شخص داخلها إثر اندلاع حريق فيها".

وأخلت معبد "إسرائيل" أكبر كنيس يهودي إصلاحي في ، الواقع في مدينة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان، وسط انتشار أمني مكثف دون ورود تقارير عن إصابات.