بالفيديو.. لحظة قصف وانهيار المبنى السكني في الباشورة ببيروت

وقالت الوسائل، إن "غارات إسرائيلية دمرت مبنى سكنياً بالكامل في منطقة الباشورة بالعاصمة ".وأضافت، أن "العدوان الإسرائيلي على بيروت يعد التاسع منذ الثاني من الشهر الجاري".من جانبه، أشار بيان للدفاع المدني اللبناني، الى انه "11 عنصراً من الدفاع المدني اصيبوا بغارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي البلاد.