صاروخ إيراني يستهدف مصنعاً في "اسرائيل"



أصيب أحد المصانع في منطقة النقب قرب مدينة بئر السبع جنوب بصاروخ إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتصاعد دخان كثيف.

وأكدت "هيئة البث الإسرائيلية" عدم وجود أي خطر من تسرب مواد خطيرة جراء الحريق الذي نجم عن السقوط.



وأظهرت مقاطع الفيديو دمارا واسعا في مركز "ناؤوت حوفيف" الصناعي قرب بئر السبع.