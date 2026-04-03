أمريكا ترسل طائرات مروحية للبحث عن "قائد F35".. والاعلام الايراني يعلن اسره

وذكرت الوكالة، أن قوات الأمن الإيرانية احتجزت الذي كان يقود مقاتلة من طراز إف-35 بعد إسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي الإيرانية داخل الأراضي الإيرانية.واشارت الى ان "مروحيات أمريكية اجرت عمليات بحث عن الطيار أمريكي قبل ان تتراجع عقب تفعيل الدفاعات الإيرانية".وكانت أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة أنها أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 في محافظة مركزي وسط إيران، وهي الثانية خلال الحرب.