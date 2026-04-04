https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560680-639109132555886889.jpeg
امام رئيس الوزراء.. أيمن حسين يعلن خطوبته أثناء الاحتفال بالتأهل لكأس العالم
ترندات
أعلن لاعب أيمن حسين عن خطوبته خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين واللاعبين.
2026-04-04 | 11:26
2026-04-04T11:26:26+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/za979ktzxlw0zjiry1zw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d560680%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=9daf1f3d-68bc-4c8c-aba8-09389bb1a04c&InitAdsBeforePlayer=1
امام رئيس الوزراء.. أيمن حسين يعلن خطوبته أثناء الاحتفال بالتأهل لكأس العالم
13,890 شوهد
أعلن لاعب
أيمن حسين
عن خطوبته خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تأهل
المنتخب الوطني
إلى
كأس العالم
، بحضور
رئيس الوزراء
وعدد من المسؤولين واللاعبين.
وكان قد احتفى رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، بلاعبي منتخبنا الوطني المتأهل الى نهائيات
كأس العالم
2026، وأقام مأدبة غداء على شرفهم بحضور اعضاء
مجلس الوزراء
ورئيس واعضاء بعثة المنتخب وأعضاء
الاتحاد العراقي لكرة القدم
وأسر عدد من اللاعبين.
وذكر
مكتب السوداني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تثمينا للانجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتأهل الى نهائيات كأس العالم 2026، قرر مجلس الوزراء تكريم لاعبي
المنتخب الوطني
والملاكين التدريبي والإداري، واعتماد حزمة من الإجراءات التي ستعرض للمصادقة عليها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وتتضمن ما يأتي:
1- منح اللاعبين وأعضاء الكادر التدريبي والإداري دورا سكنية بتصميم خاص يحاكي مناسبة ما تحقق من انجاز كروي في مجمع الرفيل بالقرب من
مطار بغداد الدولي
، وستتم المباشرة بالاجراءات يوم غد.
2-منح اللاعبين وأعضاء الكادر التدريبي والإداري الجواز الدبلوماسي.
3- اصدار طابع بريدي يوثق هذا الانجاز في الذاكرة الوطنية.
4- إنشاء جدارية وطنية (بانوراما) أو نصب تذكاري لتخليد تأهل المنتخب في كورنيش أبو نواس، تتضمن أسماء اللاعبين وتاريخ الإنجاز.
5- إطلاق اسم “شارع أسود الرافدين” على شارع رئيسي في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات.
6- إنشاء متحف أو جناح خاص للإنجاز في مقر
الاتحاد العراقي
لكرة القدم والمدينة الرياضية، وجزء منه في متحف القصر الحكومي، يوثق أسماء اللاعبين وقمصانهم وصور التأهل.
7- إطلاق اسم “دورة أسود الرافدين” على دورات التخرج لهذه السنة في جميع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.
8- إنتاج أغنية وطنية خاصة بمشاركة جمع من الفنانين بعنوان يعكس الإنجاز".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
هذه الطرق مقطوعة غداً لاستقبال لاعبي المنتخب والاحتفال بتأهلهم لكأس العالم
17:40 | 2026-04-03
السيد الصدر: نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق باخر مشواره للتأهل لكاس العالم
13:19 | 2026-03-31
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
12:50 | 2026-03-11
اول تعليق من ايمن حسين بعد التاهل للمونديال
02:49 | 2026-04-01
ترندات
رياضة
ايمن
حسين
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الاتحاد العراقي لكرة القدم
محمد شياع السوداني
مطار بغداد الدولي
الاتحاد العراقي
المنتخب الوطني
السومرية نيوز
أسود الرافدين
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امام رئيس الوزراء.. أيمن حسين يعلن خطوبته أثناء الاحتفال بالتأهل لكأس العالم
ترندات
32.53%
11:26 | 2026-04-04
امام رئيس الوزراء.. أيمن حسين يعلن خطوبته أثناء الاحتفال بالتأهل لكأس العالم
11:26 | 2026-04-04
فنان مصري يتعثر في سداد 11 مليار جنيه للبنوك
فن وثقافة
25.47%
14:06 | 2026-04-05
فنان مصري يتعثر في سداد 11 مليار جنيه للبنوك
14:06 | 2026-04-05
الدولار يتراجع في العراق.. اليكم اسعار الصرف في بغداد وكردستان
اقتصاد
23.4%
09:52 | 2026-04-05
الدولار يتراجع في العراق.. اليكم اسعار الصرف في بغداد وكردستان
09:52 | 2026-04-05
هل انضم نيسان الى الأشهر الممطرة في العراق؟.. الطقس خلال الاسبوع الحالي
محليات
18.61%
02:59 | 2026-04-04
هل انضم نيسان الى الأشهر الممطرة في العراق؟.. الطقس خلال الاسبوع الحالي
02:59 | 2026-04-04
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار يكدّس بيانات الاستنكار.. وترامب يلوّح بشطب المحطات - من الأخير م٣ - حلقة ٥ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-05
من الأخير
الإطار يكدّس بيانات الاستنكار.. وترامب يلوّح بشطب المحطات - من الأخير م٣ - حلقة ٥ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2026 | 2026
12:45 | 2026-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2026 | 2026
12:45 | 2026-04-05
نشرة أخبار السومرية
٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-05
نشرة أخبار السومرية
٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-05
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-05
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-05
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
اخترنا لك
كمين محكم يطيح بمخرب زجاج سيارات المواطنين في بغداد
10:08 | 2026-04-05
من ساحة التحرير.. دعوات للوحدة ورفض العدوان ضد الشعوب الاسلامية خلال تظاهرة مليونية دعا إليها السيد الصدر
13:30 | 2026-04-04
أمريكا ترسل طائرات مروحية للبحث عن "قائد F35".. والاعلام الايراني يعلن اسره
08:19 | 2026-04-03
بالفيديو.. رقص ايمن حسين وقوقية بعد دخول الاراضي العراقية
04:59 | 2026-04-03
بالفيديو.. اسرائيل تتصل بمختار شبعا: اذا وجد عناصر حزب الله والحشد الشعبي سنقصف البلدة
08:10 | 2026-04-01
فيديو لايمن حسين بعد التأهل لنهائيات كاس العالم
07:47 | 2026-04-01
