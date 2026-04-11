تضرر عجلة نتيجة سقوط جزء من رافعة بناء عليها في ساحة اللقاء

وقال المصدر لـ ، إن “جزءاً من رافعة مستخدمة في أعمال البناء سقط بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة عجلة كانت متوقفة بالقرب من موقع العمل في ساحة اللقاء بالعاصمة بغداد”،وبين أن “الحادث تسبب بأضرار مادية في المركبة دون تسجيل إصابات بشرية”.