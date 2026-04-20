شاهد بالفيديو.. نائب عن البصرة يتحدث بتعالي ويتوعد موظفا بالبلدية والاخير يرد عليه

الا ان مقطع الفيديو اثار استياء الناشطين الذين كتبوا عنه ان "النائب يستعرض قوته امام جمع من المواطنين وهو يتوعد موظفا في البلدية بالمحاسبة اذا لم يتم ايصال المياه الى محطة المنسية للمياه".واضافوا ان "النائب تحدث بتعالي مع موظف البلدية ويعطيه الاوامر وكانه هو المدير"، مشيرين الى ان "النائب منح الموظفي مهلة 24 ساعة لتنفيذ طلبه".فيما رد الموظفي بمقطع فيديو على النائب بالقول ان "منطقة الشيوخ هي دوانم زراعية تابعة لاقاربك"، متسائلا "من انت لتتخذ الاجراء بحق موظفي البلدية الفقراء".