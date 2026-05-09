الحمداني من اليوسفية: لن نسمح بتجريف الأراضي والبساتين أو رفع اليد عن الاستصلاح الزراعي

وقال الحمداني للسومرية نيوز، خلال زيارته إلى منطقة ، إن “تجريف الأراضي والبساتين أمر ممنوع ويمثل حالة غير حضارية”، مبيناً أن “الزيارة جاءت للوقوف مع أهالي والتأكيد على حماية حقوقهم الزراعية”.وأضاف، أن “قانون استصلاح الأراضي ينص على أن الأرض لمن يزرعها، وأن أهالي هذه المناطق يزرعون أراضيهم منذ مئات السنين”، مؤكداً أن “مجلس المحافظة يدعم الإصلاح الزراعي وزيادة إيرادات الدولة عبر دعم الزراعة، وليس من خلال فسخ العقود وتحويل الأراضي إلى الاستثمار”.وأشار الحمداني إلى أن “ اتخذ قراراً حتمياً وملزماً لجميع دوائر الزراعة بعدم رفع اليد عن أراضي الاستصلاح الزراعي باعتبارها حقوقاً مملوكة”، مطمئناً أهالي جنوب بأنه “لا يوجد أي رفع يد عن الاستصلاح الزراعي”.من جهته، أكد النائب ، رفضه أي إجراءات تتعلق بتجريف الأراضي الزراعية والبساتين في مناطق جنوب بغداد، فيما شدد على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي للسكان.وقال المحياوي للسومرية نيوز، إن “لن يكون هناك أي تجريف للأراضي الزراعية أو البساتين، ولا يوجد أي تهجير للسكان، وهدفنا الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في مناطق جنوب بغداد”.وأضاف، أن “الأمر الديواني الخاص بجرد الأراضي الزراعية يجب ألا يتحول إلى بوابة للمستثمرين الذين لديهم أطماع باستثمار مناطق مأهولة بالسكان منذ نحو 150 عاماً”.وأشار إلى أن “هناك عائلات مستقرة في هذه المناطق منذ عقود طويلة، ومن غير المقبول المساس بحقوقها أو استغلال الإجراءات الإدارية لتمرير مشاريع استثمارية على حساب الأهالي”.