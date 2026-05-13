قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟

الزواج العرفي منتشر بلا توثيق رسمي في ، وهنا تبدأ المشكلة





لأن غياب التوثيق = غياب الحماية القانونية

والنتيجة؟ حقوق غير مضمونة



من الأكثر تضررا؟

– الزوجة

– الأطفال

خصوصا عند الخلاف أو الإنكار



كيف تضيع الحقوق؟

– صعوبة إثبات النسب

– فقدان النفقة والميراث

– نزاعات طويلة في المحاكم

أزمات قد تصل للعنف



الأرقام تؤكد

– 128 ألف حالة (2017)

– 98 ألف حالة (2024)

– 20 ألف قضية نسب سنويًا

لماذا يلجأ له الناس؟

– تكاليف الزواج المرتفعة

– ضعف الوعي

– الهروب من المسؤولية

المشكلة أعمق من “اختيار شخصي”



هنا يأتي القانون الجديد لمحاولة ضبط الوضع

– توثيق خلال 30 يوم إلزامي

– بدون توثيق = لا اعتراف قانوني



ماذا يعني ذلك فعليا؟

أي زواج غير موثق:

– لا نفقة

– لا ميراث

– لا حضانة

كأنه غير موجود قانونًا



لكن… حتى مع القانون، ما التحدي الحقيقي؟

– الفقر

– غلاء الزواج

– ضعف الوعي