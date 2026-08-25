بالفيديو.. موجة فيضانية قادمة باتجاه العراق

وذكرت وسائل إعلامية ان "موجة فيضانية قادمة على من الجانب التركي تقدر 1200 متر مكعب بالثانية وسيتم تمريرها عبر السدود السورية باتجاه ".وأضافت ان "هذه الموجة ستصل خلال الأيام القادمة على المناطق القريبة من نهر "، داعية الى "الاستعداد لهذه الموجة وتجنب اي نشاط قرب النهر بسبب قوة الجريان وارتفاع المناسيب".