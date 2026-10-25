ميسان تمهل الحكومة حتى الخميس لفتح منفذ الشيب وتهدد بالعصيان المدني (فيديو)

وأكد المحمداوي أن عدم فتح المنفذ ضمن المهلة المحددة قد يدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها العصيان المدني وقطع الطرق، للضغط باتجاه إعادة فتح المنفذ.وقطع عشرات المواطنين في ، اليوم الأحد، الطريق الرئيسي المؤدي إلى الشركات النفطية، احتجاجاً على قرار بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع .وكانت قد قررت، في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .