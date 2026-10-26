وسط احتجاجات داخل المحكمة.. صدور حكمين بالسجن بحق محمد المنصوري (فيديو)

وقال المصدر إن الحكم الأول، ومدته أربعة أشهر، صدر على خلفية دعوى أقامها محافظ ، إثر التجاوز عليه خلال جلسة لمجلس المحافظة، فيما صدر الحكم الثاني بالسجن لمدة أشهر على خلفية قضية تتعلق بالتجاوز على والاعتراض على قرارات القضاء.وكان مصدر في قد أفاد بصدور حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر بحق والناشط قاسم ، وفق المادة 229، فيما وثقت مقاطع مصورة متداولة لحظة اقتياد المنصوري من قبل داخل أروقة المحكمة، وسط احتجاجات وهتافات معترضة على القرار القضائي.