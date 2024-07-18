توقعات متفائلة لطقس العراق.. تموز قد ينتهي "بلا موجات حارة" والشتاء سيأتي مبكرًا

وبحسب خرائط الطقس، فأن طقس اليوم الخميس سيكون بشكل عام صحوا وحارا، واكثر حرارة في المنطقة الجنوبية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 الى 20 كم تنشط احيانا الى 40 وتزداد الى 60 كم بجنوب البلاد والفرات الاوسط مع فرص تصاعد الغبار الخفيف".ولن يسجل العراق موجات حارة على مدى الأيام الـ5 المقبلة، مايعني ان تموز قد يوشك على الانتهاء دون موجات حارة حتى الان، فيما يؤكد المختصون ان تموز صيف هذا العام افضل قياسا بالمواسم الماضية.وستكون درجات الحرارة حول المعدلات المعتادة بالرغم من تسجيل بغداد نحو ℃45 لكن هو هذا الوضع الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، بحسب مختصين بالرصد الجوي.وتشير التقارير المبكرة الى ان المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر تعيش تبريدا جيدا حتى ان السودان تسجل درجات حرارة تبلغ 30 مئوية، وسط توقعات ان ينعكس ذلك على مجيء خريف وشتاء مبكر للعراق هذا العام، فيما يتوقع مختصون انه في شهر التاسع والعاشر لا يمكن العراقيين الإبقاء على التبريد يعمل في الليل بسبب انخفاض الحرارة الصغرى.