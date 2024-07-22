قائمة بدرجات حرارة المحافظات.. ملخص طقس العراق حتى الجمعة

وبحسب التقرير الذي ورد للسومرية نيوز، فأن الطقس سيكون صحوا وحارا اليوم الاثنين، فيما تتراوح الدرجات العظمى في المنطقة الشمالية بين 42 و46، وفي الوسطى بين 46 و47، وفي الجنوبية بين 47 و48 مئوية.وغدا الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل ميسان 49 مئوية، فيما تكون اقل درجة حرارة في دهوك 42 مئوية، وفي بغداد ترتفع درجة واحدة من 46 الاثنين الى 47 مئوية غدا الثلاثاء.وسيكون الطقس صحوا حارا ودرجات حرارة متقاربة حتى يوم الجمعة المقبل.