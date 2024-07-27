درجات ثلاثينية في 4 محافظات.. ملخص حالة طقس العراق اليوم

وبسبب تواجد منخفض جوي على شمال تركيا، تؤثر تيارات هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة اليومين القادمين على البلاد، مما تؤدي الى انخفاض الحرارة في جميع المناطق ثم ترتفع قليلاً من الثلاثاء مع عبور هذا المنخفض .وتستمر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفرصة للغبار الخفيف على بعض المناطق، وسيكون نشاطها عاليا اليوم السبت بحدود 50 كم /س مع هبات تصل احيانا الى 60 كم /س جنوب واسط ومناطق ميسان خاصة شرقها ومناطق شرق البصرة ومناطق من الديوانية وذي قار.اما درجات الحرارة العظمى المتوقع ان تسجلها مدن العراق خلال ظهر اليوم السبت تكون كالاتي:بغداد 44ديالى 44صلاح الدين 40الموصل 39اربيل 40دهوك 37كركوك 40السليمانية 39الانبار 41غرب الانبار الرطبة 36النجف الاشرف 44كربلاء المقدسة 44بابل 44الديوانية 45واسط 44ميسان 45 وشرقها 46ذي قار 46المثنى 45 باديتها 43البصرة 46