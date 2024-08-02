أمطار في آب.. بداية مبكرة متوقعة وفارق كبير بدرجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي

وبحسب التوقعات فأن كتلة هوائية معتدلة تنحدر عبر البحر المتوسط اليوم الجمعة وتعمل على مزيد من انخفاض الحرارة في جميع المناطق، حيث تسبب هذه الكتلة المعتدلة نشاط الرياح بشكل واضح نهار الجمعة من واسط نزولاً باتجاه الجنوب وتصل سرعة هبات الرياح ما بين 65 و 70 كلم في الساعة مع فرصة للغبار خصوصاً في الطرق الخارجية مايستدعي الانتباه والحذر خلال القيادة.وتظهر خرائط الطقس الفارق الكبير لدرجات الحرارة اليوم الجمعة 2 اب 2024، مقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي 2 اب 2023، وبفارق يبلغ 6 درجات مئوية اقل هذا العام، حيث ان اعلى درجة حرارة جنوبية تسجل اليوم ستبلغ 46 مئوية، بينما تم تسجيل نفس هذا اليوم العام الماضي درجة حرارة في الجنوب بلغت 52 مئوية.ويشير خبراء الطقس الى ان سبب ذلك هو ضعف التيار الشرقي الاستوائي هذا العام ونشاط التيار النفاث الغربي والذي يدفع بالكتل الهوائية المعتدلة واستمرار الرياح الشمالية الغربية، فيما بينوا انه اذا استمرت المنظومة الجوية على حالها قد يبدأ موسم الأمطار مبكرا هذا العام.ويؤكد مختصون جويون ان امطار وعواصف رعدية متوقعة ان تضرب المدن الشمالية والمناطق الجبلية وقد تصل الى وسط الموصل خلال الفترة المقبلة وخصوصا الأسبوع الثاني من آب يرافقها انخفاض في درجات الحرارة.