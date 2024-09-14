انباء سيئة من الطقس.. الصيف سيعود نهاية الشهر الحالي!

وبحسب خرائط الطقس فان انخفاضا جديدا بدرجات الحرارة سيتم تسجيله الأربعاء القادم ويكون تأثيره في العاصمة ومناطق الفرات الأوسط والكوت واضحا، حيث من المتوقع ان تسجل العاصمة 37 درجة مئوية".ومن المتوقع ان تعود حرارة "منتصف فصل الصيف" في نهاية الحالي خاصة مناطق الجنوب، اما وسط وشمال وغرب فتكون الأمور متجهة لاجواء خريفية قد يتبعها ارتفاع متواضع في وقت لاحق من الشهر، حيث ستكون هناك موجة شرقية وارتفاع في نسبة الرطوبة أواخر الحالي.واليوم السبت تبدأ حركة الرياح بالهدوء التدريجي ويعد هذا امرا طبيعيا فبعد كل موجة حر تكون هناك ردة فعل من الرياح الشمالية الغربية للقضاء على تراكمات المنخفض.