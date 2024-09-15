Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بايدن يتحدث عن العمل لوقف إطلاق النار في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أول موجة باردة تدخل العراق.. مناطق ستدشن الملابس الشتوية قبل الجميع

أخبار الطقس

2024-09-15 | 02:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول موجة باردة تدخل العراق.. مناطق ستدشن الملابس الشتوية قبل الجميع
6,363 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تشير توقعات الطقس الى تسجيل المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، فيما ستدشن أول منطقة غرب العراق درجات باردة تحت نطاق العشرينات مع الحاجة لملابس شتوية، وذلك في الرطبة والحدود العراقية الأردنية.

وبحسب خرائط الطقس، فأن هناك المزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الاربعاء حيث تنخفض الى منتصف الثلاثينات بكافة مناطق البلاد، فيما ستنخفض الحرارة بحوالي 5 درجات مئوية ببغداد ابتداء من الثلاثاء، الذي ستشهد مناطق شمال وغرب ووسط العراق أجواء رائعة فيه.

ومن المتوقع تسجيل أجواء باردة متوقعه فجر الأربعاء بسبب جبهة هوائية باردة تلقي بظلالها على غرب وشمال البلاد لتسجل مناطق غرب الانبار وخصوصا الرطبة والحدود العراقية الاردنية والسورية درجات حرارة تقارب الـ13°مئوية ما يستدعى لبس ملابس ثقيلة خصوصا المناطق الصحراوية، اما باقي المناطق فستكون فيها أجواء خريفية منعشة.

وبحسب خبراء الطقس فأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من العواصف المتوسطية وذلك بسبب استمرار نزول المنخفضات واحترار مياه البحر المتوسط، مشيرين الى ان منخفض البحر الأحمر الحراري يعتبر المغذي الرئيسي لموجات الأمطار على منطقتنا وحاليا يشهد احترارا عاليا، مما سينعكس ايجابيا على الموسم المطري القادم في العراق وبغزارة.


>> انضم الى السومرية على واتساب

طقس العراق

الانواء الجوية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-15
Play
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-15
رحال
Play
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
Play
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-14
Play
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Biotic
Play
Biotic
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Play
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Fan News
Play
Fan News
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
Play
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
من الأخير
Play
من الأخير
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
Play
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Play
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Play
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-15
Play
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-15
رحال
Play
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
Play
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-14
Play
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Biotic
Play
Biotic
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Play
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Fan News
Play
Fan News
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
Play
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
من الأخير
Play
من الأخير
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
Play
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Play
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Play
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
اخترنا لك
انباء سيئة من الطقس.. الصيف سيعود نهاية الشهر الحالي!
02:09 | 2024-09-14
درجات ثلاثينية لأول مرة منذ أشهر.. والأمطار تحصي المناطق التي ستضربها بعد اسبوع
01:55 | 2024-09-13
لمحبي الشتاء.. العراق يحتضن اول موجة مطرية بهذا الموعد
03:07 | 2024-09-12
البصرة هي الاعلى.. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في العراق
07:42 | 2024-09-11
صراع كبير في سماء العراق.. مرتفع حار يدفع منخفض ممطر ويمنع وصوله للوسط والجنوب
01:46 | 2024-09-11
الصيف سيغادر بـ"التقسيط".. 3 أجزاء من العراق ستودعه بعد يومين وجزء آخر سيطيل ضيافته
02:06 | 2024-09-10
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.