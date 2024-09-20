أعلاها 42 مئوية.. 8 محافظات تودع الدرجات الاربعينية

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، انخفاض في درجات الحرارة ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "درجات الحرارة العظمي ستكون يوم غد في وكربلاء وواسط وبابل والنجف 40، ودهوك والسليمانية 34، والأنبار وصلاح الدين وديالى 38، وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 42".

وادناه تفاصيل درجات الحرارة ليوم غد السبت: