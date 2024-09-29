أكتوبر يقترب.. بدايته أمطار لـ6 محافظات ومنتصفه "نزول قطبي نادر"

وتشير نماذج خرائط الطقس المختلفة الى مؤشرات اولية عن تأثر اجزاء من مدن بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال يومي والاربعاء المقبل والموافق مطلع شهر أكتوبر.وبحسب الراصدين الجويين، فأن الحالة تتسبب بحدوث اضطرابات متنوعة تتمثل بهطول زخات مطر في بعض مدن وبعضها قد تكون غزيرة وكذلك حدوث تذبذب في درجات ونشاط لرياح السطحية المثيرة للغبار.ومن المؤمل ان تطال الحالة السليمانية، أربيل، دهوك، شرق وشرق صلاح الدين، ديالى، حيث تكون هناك امطار متفاوتة الشدة ليل ونهار الأربعاء.وفي ذات السياق، من المتوقع تسجيل نزول قطبي "نادر" في مثل هذا الوقت من العام، يكون مصحوبا بموجة برد قبل منتصف تشرين الاول المقبل ترافقه موجة ثلوج وانخفاض بدرجات .