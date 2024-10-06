موعد حالة مطرية قادمة.. ملخص طقس العراق لأسبوع

وبحسب راصدين جويين، فأن بعض مناطق البلاد تتأثر الأسبوع المقبل بحالة عدم استقرار جوي ينتج عنها تساقط امطار مصحوبة بالبرق والرعد، فيما تكون درجات الحرارة دون الاربعينات في كافة انحاء البلاد والرياح غالبا شمالية غربية.وفي تفصيل اكبر، فإن مناطق شمال وغرب وشرق ستشهد زيادة في الحمل الحراري في نهاية الأسبوع الجاري مما سيؤدي الى تشكل حالة عدم استقرار جوي وأمطار عشوائية رعدية تضرب مناطق متفرقة من مدن الشرقية والغربية والشمالية، وبعد ذلك تستعد البلاد للنزولات العلوية الباردة والمنخفضات وعودة الأجواء المطرية.