بعد أسبوع.. "عواصف مطرية" عنيفة وكتل هوائية قوية ستتصارع بسماء العراق

وبحسب معلومات الانواء، فإت الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم سيقع تحت منطقة صراع بين الكتل الهوائية مما يؤدي إلى حدوث العواصف الرعدية القوية التي ستهز العديد من المناطق بشكل غير منتظم، كما تتزايد المؤشرات على تأثر مناطق عديدة من بحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية الشهر المقبل ناتجة عن هبوط منخفضات علوية إلى الشرق من البحر الابيض المتوسط ومنخفضات معزولة عن التدفق العام على ارتفاع.وسيقع في الجزء الشرقي من حافة تلك المنخفضات وهو المكان المفضل لتصادم الكتل الهوائية الرطبة والدافئة مع الباردة بسبب التفاف الرياح عكس عقارب الساعة مما سيسفر عن توليد بعض العواصف الرعدية القوية وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، فيما تكون العواصف غير منتظمة أي انها تضرب مناطق دون مناطق اخرى مجاورة لها، بحسب راصدين جويين.وستتميز الأيام الأولى من الشهر القادم بتناقضات وتباينات حرارية كبيرة نسبيًا بين مدن خاصة في ساعات منتصف النهار بسبب عدم الانتظام في توزيع الأمطار والعواصف المتفرقة.وتشير المعلومات الى ان الحالة ستكون مختلفة الشدة وعميقة مع عواصف رعدية بمختلف مناطق بما فيها بغداد ونينوى والبصرة، وحسب التوقعات تبدأ الأمطار المقبل وليومين آخرين بعده، أي ثلاثة أيام متتالية من فرص تساقط الأمطار على البلاد.