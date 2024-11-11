الحرارة ومستويات شدة الامطار وتوزيعها الجغرافي.. ملخص طقس العراق لليوم الاثنين

وبحسب هيئة الانواء الجوية، فإن مدن وسط وغرب وشمال البلاد ومدن النجف والديوانية، تتأثر باندفاع المنخفض الجوي والتيارات الرطبة القادمة من البحر الأحمر، مع هطول زخات من الامطار مصحوبة ببعض الغزارة جهة السليمانية واربيل وصلاح الدين متوقع تنتهي مساء اليوم والليلة.وعموما يكون الطقس غائم الى غائم جزئيا مع فرص زخات امطار رعدية وشمال وغرب البلاد وبعض مناطق بين خفيفة ومعتدلة وتكون غزيرة على فترات في الدين وجنوب والسليمانية واربيل.وترتفع درجات الحرارة قليلا بين 1 الى 3 درجات مقارنة بيوم امس الاحد وتكون اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في ميسان وتبلغ 35 مئوية فيما تكون اقل درجة حرارة عظمى مسجلة في السليمانية وتبلغ 20 مئوية.