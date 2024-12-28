الأنواء الجوية: ترقبوا زخات المطر

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار خلال الأسبوع الحالي.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية سيكون (5-7) كم، وفي الضباب (2-4) كم، وتنخفض أحياناً إلى أقل من 1000 متر".

واضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام من المنطقة وبعض أقسام المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متعددة من البلاد، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية سيكون (6-8) كم، وفي الضباب (2-4) كم، وتنخفض أحياناً إلى أقل من 1000 متر".

ولفتت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام من المنطقة وصحو في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب صباحاً في المنطقة الشمالية من البلاد، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية سيكون (6-8) كم، وفي الضباب (2-4) كم".

وذكرت ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبينت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في دهوك والسليمانية 11، وفي نينوى 14، وصلاح الدين 16، والأنبار 17، وبغداد وديالى وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 18، وفي البصرة 21".