طقس العراق: حالة امطار متوسطة الشدة ماذا عن درجات الحرارة؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقطا للامطار متوسطة الشدة وتذبذبا في درجات الأسبوع القادم.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً ويتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجيا ودرجات تنخفض قليلا"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين والشمالية وغائم في المنطقة الجنوبية ودرجات مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضافت ان "طقس البلاد يوم الاثنين المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية والاقسام من المنطقة ودرجات مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد ودرجات ترتفع قليلا".

وبين ان "درجات العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستكون 21 مئوية في البصرة و20 في الواسط والنجف، و19 في بغداد وكربلاء وبابل وميسان وذي قار والمثنى، اما أربيل ستسجل 13 مئوية والسليمانية 12 مئوية ودهوك 11 مئوية".