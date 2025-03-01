على العراقيين الحذر.. اضطرابات مطرية "شديدة" لـ4 أيام متواصلة

ويصف مختصون ان ما سيحصل بأنه "اضطراب جوي واسع التأثير قبل ختام الأسبوع المقبل، يترافق مع هطولات مطرية شبه شاملة حيث ستبدأ الاضطرابات الجوية يوم الثلاثاء وتشتد في نهاية الأسبوع".وعموما تشهد الأجواء اليوم السبت غطاء من السحب مختلفة الارتفاعات تسبب طقسا غائما جزئيا، مع فرصة واردة لزخات أمطار عشوائية في مناطق متفرقة من المثنى وغرب وجنوب البصرة وبعض مناطق غرب الأنبار، إضافة إلى مرتفعات دهوك وأربيل وبعض مناطق الموصل يصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الشمالية وتنتهي مساء السبت.ومن المتوقع استقرار الأجواء أيام الأحد والأثنين وابتداء من الثلاثاء تحدث حالة ممطرة قد تصنف بالشديدة، قد تحتاج بعض المناطق إلى إطلاق تحذيرات من غزارة الأمطار أو تشكل السيول، بحسب المختصين.والحالة عبارة عن نزول منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتشكل منخفضا سطحيا بقيم ضغط منخفضة وتقدم موجة شرقية رطبة، وبالتالي متوقع نشاط الرياح وموجات غبار وتشكل سحب رعدية قوية، والبداية من الثلاثاء على بادية المثنى والبصرة وتتبعها باقي المناطق الوسطى والشمالية والمنطقة الغربية، وتستمر حتى الجمعة وربما إلى السبت بشكل متقطع.وحسب توقعات خرائط الطقس كميات الأمطار الأعلى ستكون من نصيب مناطق والأقسام الوسطى والمنطقة الغربية.