بعد يوم عاصف مطريًا.. ملخص طقس العراق اليوم السبت

وتشير البيانات الى ان فرص الامطار ستتجدد بعد ظهر اليوم السبت، في المناطق والوسطى والشرقية من لكنها تكون غير منتظمة، حيث ستندلع عواصف رعدية متفرقة وصغيرة ببعض المناطق والوسطى والشرقية.وتتطور بعض هذه العواصف مع اقتراب المساء، لتضرب أنحاء مختلفة شمال غرب مدينة الرمادي وشمال ووسط صلاح الدين، وايضًا شمال وشرق واجزاء من بابل وكربلاء ومناطق شمال وشمال شرق واسط .وتكون العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار شديدة محليًا وفي نقاط معينة مع تساقط حبات البرَد/الحالوب إلا أنها غير منتظمة وعشوائية، تضرب مناطق وأحياء دون الأخرى.وعموما تشير البيانات الى ان الغزارة والسيول ستكون على مناطق شمال وشرق خلال الساعات المقبلة، مع تحذيرات من سيول في واسط فضلا عن سيول على الحدود.