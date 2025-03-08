امطار "غزيرة" وحالوب ورياح شديدة تضرب العاصمة بغداد

تسببت موجة الأمطار، يوم أمس الجمعة، بغرق الطرقات الرئيسية في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى، فضلا عن تعرض مخيمات النازحين في للأضرار بسببها.وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، غرق الطرقات في العاصمة بغداد، وبالتحديد منطقة خارج، حيث غمرت المياه الطرقات وساوتها بالأرصفة.