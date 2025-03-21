14 محافظة "ستَبتل".. تتبع مسار رحلة الغيوم وامطارها في العراق خلال الـ48 ساعة القادمة

وبدأت الأجواء الشتوية اعمالها في محافظة بسحب ماطرة مصحوبة بالرعد والبرق، تبعتها السماوة بامطار متوسطة وغزيرة، ثم وسط بحسب ديمية بدأت تتكون مع امطار خفيفة الى متوسطة لكنها غير مستمرة لفترات طويلة.وعموما بدأت خارطة الامطار منذ صباح اليوم بالتمدد من الى ذي قار وميسان والكوت وديالى والسليمانية، فيما شهدت العاصمة امطارا غزيرة، وكذلك الفرات الأوسط، فضلا عن امطار متوسطة في شرق وجنوب صلاخ الدين وأجزاء من كركوك، فيما تكون الامطار خفيفة الى متوسطة في ودهوك واربيل قبل ان تنتهي الحالة السبت.وستكون الامطار الرعدية متوسطة الى غزيرة في دهوك والسليمانية وديالى وميسان، فيما تكون متفرقة وخفيفة الى متوسطة في شمال وغرب نينوى، واربيل وكركوك وشرق صلاح الدين وبغداد وشرق وواسط وذي قار والمثنى والبصرة.اما باقي المناطق فتكون فرص الامطار فيها بين معدومة او ضعيفة جدا، كما ستشهد محافظات البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ولا سيما في شمال ووسط وغرب البلاد.وتنتهي فرص الأمطار في أغلب المناطق مساء الجمعة عدا دهوك ومرتفعات أربيل حيث تستمر فرص الأمطار حتى مساء السبت، ويوم السبت تتجدد فرص الأمطار على مناطق الجنوب خصوصا وبعض مناطق ميسان وتستمر حتى عصر السبت ثم تنتهي.