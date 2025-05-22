الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:40 AM
الى
07:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توتنهام يتوج بلقب الدوري الأوروبي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527190-638834910272602491.jpg
آخر دفعة مطرية للعراق قبل "الصوم الطويل".. والمنطقة موعودة بـ"إعصار بحري"
أخبار الطقس
2025-05-22 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,434 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
من المؤمل ان يستقبل
العراق
آخر قطرات مطرية قبل "الصوم الكبير" الذي سيستمر لحين عودة موسم الامطار في فصل الخريف المقبل، فيما تشير بيانات الطقس الى توقعات بتشكل إعصار لافت في
بحر العرب
نتيجة امطار شديدة تتسبب بتعطل حركة الملاحة ربما في البحر.
وبحسب بيانات الطقس، فإن "موسم الامطار يلفظ أنفاسه الأخيرة في
العراق
، حيث من المتوقع ان تتساقط زخات مطرية متفرقة في محافظات
كردستان
وأعالي القمم الجبلية الحدودية، وربما تكون هذه الزخات الأخيرة على أرض العراق، لتستعد الأجواء لاستقبال الحرارة أكثر ويسود الصيف في المنطقة وتبدأ القبب الحرارية بالتنامي فوق العراق.
وعلى ما يبدو أن الزخات المطرية سيكون لها تأثير من نوع اخر في المنطقة ولاسيما في
بحر العرب
، حيث تشير نماذج التنبؤ بالطقس، الى تشكل نظام مداري قوي في بحر العرب خلال الفترة المقبلة وحتى الخامس من حزيران المقبل.
وتشير البيانات الى نشاط لافت للانتباه في وسط وجنوب بحر العرب، حيث قد تتجاوز كميات الهطول المطري 1000 ملم، وهو ما
يعكس
احتمالية تطور منخفض مداري عميق إلى عاصفة أو ربما إعصار مداري.
وحتى الآن، يتركز النشاط في عرض البحر بعيداً عن اليابسة، دون مؤشرات مباشرة على تأثر
سلطنة عمان
أو السواحل القريبة، لكن الأنظمة المدارية معروفة بتقلب مساراتها خلال تطورها، كما تشير خارطة الطقس إلى اضطرابات بحرية متوقعة وارتفاع كبير في الأمواج، وهو ما قد يُشكل خطراً على الملاحة البحرية في منطقة بحر العرب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حرارة ثلاثينية مسيطرة باستثناء 4 محافظات.. وعواصف مطرية تتربص بـ"ثلث العراق"
01:48 | 2025-04-28
اقتراح عراقي لربط البصرة "بحريًا" بكراتشي الباكستانية
03:14 | 2025-04-19
الخميس "يوم تجفيف" للعراق وغدًا "صافرة الانهمار".. تتبع الحالة المطرية المرتقبة
02:05 | 2025-03-06
موجة مطرية تدخل بغداد بحالة "طوارئ"
14:00 | 2025-03-07
طقس العراق
الانواء الجوية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
محليات
35.66%
12:50 | 2025-05-20
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:50 | 2025-05-20
بالوثائق.. المالية تحسم جدل سن التقاعد للموظفين
محليات
23.74%
09:01 | 2025-05-21
بالوثائق.. المالية تحسم جدل سن التقاعد للموظفين
09:01 | 2025-05-21
التربية تصدر توجيهات جديدة بشأن امتحانات الثالث المتوسط
محليات
21.56%
05:01 | 2025-05-20
التربية تصدر توجيهات جديدة بشأن امتحانات الثالث المتوسط
05:01 | 2025-05-20
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
سياسة
19.04%
11:36 | 2025-05-20
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
11:36 | 2025-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الانتخابات.. هل لدى المدنيين أسلـ حة؟ - حلقة ٨ | الموسم 2
16:00 | 2025-05-21
من الأخير
الانتخابات.. هل لدى المدنيين أسلـ حة؟ - حلقة ٨ | الموسم 2
16:00 | 2025-05-21
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبره 21-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبره 21-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-21
طل الصباح
الأبراج - ركز 21-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-21
طل الصباح
الأبراج - ركز 21-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
استديو Noon
موضوع الاختيار 19-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-19
استديو Noon
موضوع الاختيار 19-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-19
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الانتخابات.. هل لدى المدنيين أسلـ حة؟ - حلقة ٨ | الموسم 2
16:00 | 2025-05-21
من الأخير
الانتخابات.. هل لدى المدنيين أسلـ حة؟ - حلقة ٨ | الموسم 2
16:00 | 2025-05-21
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبره 21-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبره 21-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-21
طل الصباح
الأبراج - ركز 21-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-21
طل الصباح
الأبراج - ركز 21-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
استديو Noon
موضوع الاختيار 19-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-19
استديو Noon
موضوع الاختيار 19-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-19
اخترنا لك
كتلة باردة في العراق خلال أيام.. أجواء لطيفة غير معتادة تكسر الصيف
01:33 | 2025-05-21
الطقس يمنح العراق 10 أيام ساخنة ثم "يكسرها" ببداية صيفية "غير معتادة"
01:50 | 2025-05-19
بعد 4 أيام.. تموز سيحل مبكرًا وحرارة شبه خمسينية في العراق
01:39 | 2025-05-18
الحرارة الاربعينية تسيطر على أجواء العراق.. ومحافظات تقترب من نصف درجة الغليان
01:38 | 2025-05-17
حالة "غير مرغوبة" لدى العراقيين خلال اليومين المقبلين
01:29 | 2025-05-16
طقس العراق.. غبار وحرارة متوقعة خلال الأيام المقبلة
01:50 | 2025-05-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.