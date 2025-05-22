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آخر دفعة مطرية للعراق قبل "الصوم الطويل".. والمنطقة موعودة بـ"إعصار بحري"

أخبار الطقس

2025-05-22 | 02:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
آخر دفعة مطرية للعراق قبل &quot;الصوم الطويل&quot;.. والمنطقة موعودة بـ&quot;إعصار بحري&quot;
3,434 شوهد

السومرية نيوز-محليات

من المؤمل ان يستقبل العراق آخر قطرات مطرية قبل "الصوم الكبير" الذي سيستمر لحين عودة موسم الامطار في فصل الخريف المقبل، فيما تشير بيانات الطقس الى توقعات بتشكل إعصار لافت في بحر العرب نتيجة امطار شديدة تتسبب بتعطل حركة الملاحة ربما في البحر.



وبحسب بيانات الطقس، فإن "موسم الامطار يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق، حيث من المتوقع ان تتساقط زخات مطرية متفرقة في محافظات كردستان وأعالي القمم الجبلية الحدودية، وربما تكون هذه الزخات الأخيرة على أرض العراق، لتستعد الأجواء لاستقبال الحرارة أكثر ويسود الصيف في المنطقة وتبدأ القبب الحرارية بالتنامي فوق العراق.

وعلى ما يبدو أن الزخات المطرية سيكون لها تأثير من نوع اخر في المنطقة ولاسيما في بحر العرب، حيث تشير نماذج التنبؤ بالطقس، الى تشكل نظام مداري قوي في بحر العرب خلال الفترة المقبلة وحتى الخامس من حزيران المقبل.

وتشير البيانات الى نشاط لافت للانتباه في وسط وجنوب بحر العرب، حيث قد تتجاوز كميات الهطول المطري 1000 ملم، وهو ما يعكس احتمالية تطور منخفض مداري عميق إلى عاصفة أو ربما إعصار مداري.

وحتى الآن، يتركز النشاط في عرض البحر بعيداً عن اليابسة، دون مؤشرات مباشرة على تأثر سلطنة عمان أو السواحل القريبة، لكن الأنظمة المدارية معروفة بتقلب مساراتها خلال تطورها، كما تشير خارطة الطقس إلى اضطرابات بحرية متوقعة وارتفاع كبير في الأمواج، وهو ما قد يُشكل خطراً على الملاحة البحرية في منطقة بحر العرب.

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