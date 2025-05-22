وبحسب بيانات الطقس، فإن "موسم الامطار يلفظ أنفاسه الأخيرة في ، حيث من المتوقع ان تتساقط زخات مطرية متفرقة في محافظات وأعالي القمم الجبلية الحدودية، وربما تكون هذه الزخات الأخيرة على أرض العراق، لتستعد الأجواء لاستقبال الحرارة أكثر ويسود الصيف في المنطقة وتبدأ القبب الحرارية بالتنامي فوق العراق.وعلى ما يبدو أن الزخات المطرية سيكون لها تأثير من نوع اخر في المنطقة ولاسيما في ، حيث تشير نماذج التنبؤ بالطقس، الى تشكل نظام مداري قوي في بحر العرب خلال الفترة المقبلة وحتى الخامس من حزيران المقبل.وتشير البيانات الى نشاط لافت للانتباه في وسط وجنوب بحر العرب، حيث قد تتجاوز كميات الهطول المطري 1000 ملم، وهو ما احتمالية تطور منخفض مداري عميق إلى عاصفة أو ربما إعصار مداري.وحتى الآن، يتركز النشاط في عرض البحر بعيداً عن اليابسة، دون مؤشرات مباشرة على تأثر أو السواحل القريبة، لكن الأنظمة المدارية معروفة بتقلب مساراتها خلال تطورها، كما تشير خارطة الطقس إلى اضطرابات بحرية متوقعة وارتفاع كبير في الأمواج، وهو ما قد يُشكل خطراً على الملاحة البحرية في منطقة بحر العرب.