اليك تفاصيل الطقس للأسبوع القادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد يتحول بعد الظهر في الاقسام الشمالية من الى غائم جزئي، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم المناطق وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وتابعت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في بعض اقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الاجزاء الشرقية من فتكون مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً وستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في عموم مناطق البلاد".