ربيع عراقي.. ودرجات حرارة لم تسجل سابقا في تموز

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في عموم البلاد مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في ".وتابع ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم"، موضحا ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم".