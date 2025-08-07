تموز 2025.. ثالث أسخن تموز في تاريخ الارض

وقالت هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، ان الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض منذ بدء التسجيل على مستوى العالم، حيث استمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية.ووفقاً لهيئة كوبرنيكوس بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في يوليو تموز، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991- 2020.وقال كارلو بونتيمبو مدير هيئة كوبرنيكوس: "بعد مرور عامين من تسجيل أعلى درجات الحرارة لشهر تموز/ يوليو، انتهت أحدث سلسلة للمستويات القياسية لدرجات الحرارة العالمية، في الوقت الحالي".وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف، ما زلنا نشهد آثار ارتفاع درجة حرارة العالم في وقائع مثل الحرارة الشديدة والفيضانات الكارثية في شهر تموز/ يوليو".ولايزال متوسط درجة حرارة سطح الأرض في الشهر الماضي أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل 1850- 1900، عندما بدأ الإنسان في حرق الوقود الأحفوري على الصعيد الصناعي.وعلاوة على ذلك، كانت فترة 12 شهراً من آب/ أغسطس 2024 حتى يوليو تموز 2025 أكثر دفئا بمقدار 1.53 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعية، متجاوزة بذلك عتبة 1.5 درجة مئوية التي تم تحديدها كحد أقصى في اتفاقية الساعية إلى الحد من الاحتباس الحراري ودخلت حيز التنفيذ في عام 2016.وسبق ان سجل يوم 21 تموز رقما قياسيا بصفته اليوم الأشد حرارة على الاطلاق على مستوى العالم وبلغ المتوسط 17.09 درجة مئوية، وهو أعلى قليلا من الرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله في يوليو تموز من العام الماضي وهو 17.08 درجة مئوية.