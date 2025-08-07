موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب

وبحسب خرائط الطقس، فإن يتعرض لموجة حر اعتباراً من بداية الأسبوع القادم (السبت) وتنتهي يوم الجمعة الموافق 15 اب تزامناً مع يوم الأربعين، حيث تكون درجات الحرارة ذات قيم خمسينية في أغلب مناطق الجنوب وبعض الوسط وترتفع وتصل لنهاية الأربعينات في الشمال عدا مدن الإقليم.ويقول المختصون انه رغم تسجيل درجات حرارة خمسينية لكن الأجواء بالرغم من انها حارة جداً لكنها أخف وطأة من موجة الحر الشديدة الماضية وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يساهم في تخفيف شدة الحرارة بشكل بسيط، فيما قد تزداد قيم الرطوبة إلى مستويات عالية في ثم وبعض مناطق .من جانب اخر، من المتوقع تسجيل مشهد نادر خلال ذروة الصيف نتيجة منخفض "قطع" يهبط المتوسط منتصف شهر آب، أي بالتزامن مع انتهاء الموجة الحارة.ويشير المختصون الى ان "هذا النوع من المنخفضات لا يحدث كثيرًا في مثل هذا التوقيت، حيث من المعتاد أن نرى موجات علوية سريعة تمر فوق البحر المتوسط، تُساهم في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لبضعة أيام، وقد تُحفّز تشكّل السحب الممطرة على شمال وبلاد ، في حال توفّرت رطوبة كافية في طبقات الغلاف الجوي، لكن هذه المرة مختلف، فالتوقعات تشير إلى منخفض قطع يتزامن مع تقدّم موجة شرقية رطبة من ، تصل حتى شمال ".ورغم هذه العوامل، فإن المرتفع الجوي القوي والمسيطر على أجواء العراق يقف حائلًا دون تقدّم هذا المنخفض بشكل أوسع نحو العراق وبلاد الشام، ما يؤدي إلى ضعف تأثيره شمال مصر وتلاشيه لاحقًا، لكن النتيجة المتوقعة هو تسجيل نشاط سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب وغرب ، بلاد الشام (بشكل محدود)، بعض مناطق غرب العراق.