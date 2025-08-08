الحرارة تلامس وتسجل الـ50 مئوية في 8 محافظات.. هل عادت "جمرة القيظ"؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم المتفرقة في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مبينا ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا حارا مع غيوم متفرقة في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأكدت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في عموم المحافظات ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرا الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم الأسبق".