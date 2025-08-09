موجة قيظ اخرى.. 7 محافظات بينها بغداد تسجل نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا حارا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم المتفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".