اعلى حرارة خلال هذا الصيف وأمطار محتملة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع

وتشير خرائط الطقس الى تكاثر في السحب غرب وتستمر الأيام القادمة نتيجة وصول كتلة مدارية رطبة، ما يرفع فرص الأمطار رغم ضعف العناصر الجوية، وذلك على غرب وشمال وبعض مناطق الجنوب، على شكل زخات رعدية متفرقة قد يصاحبها رياح هابطة مثيرة للغبار أحيانًا.بالمقابل، تستمر البلاد تحت تأثير كتلة هوائية حارة، مع ارتفاع درجات الحرارة وتبلغ الخمسينيات في الجنوب وبعض مناطق الوسط، مما يسبب أجواءً لاهبة حتى منتصف الأسبوع، لكن بعد منتصف الأسبوع، تتسرب رياح معتدلة عبر المتوسط، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية.ويصف المختصون درجات الحرارة الناجمة من هذه الموجة الساخنة بانها أعلى درجات حرارة مسجلة هذا الصيف، وخلال فترة الذروة، من المتوقع استمرار درجات الحرارة الليلية فوق حاجز الـ 35° مئوية في معظم المدن، وهذا يعني أن الجسم لن يحصل على فرصة كافية للتعافي من حرارة النهار، مما يزيد من خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة على الفئات الأكثر عرضة كالأطفال وكبار السن والمرضى.