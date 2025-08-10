المدن العراقية تهيمن على قائمة "اعلى 15 مدينة حرارة حول العالم" الان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536567-638904026659287478.jpg
المدن العراقية تهيمن على قائمة "اعلى 15 مدينة حرارة حول العالم" الان
أخبار الطقس
2025-08-10 | 02:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,051 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
هيمنت المدن العراقية "بالكامل"، اليوم الاحد، على قائمة اعلى 15 مدينة بدرجات الحرارة حول العالم، حيث لم تظهر أي مدينة على القائمة من بلدان العالم وكنت جميع المدن عراقية.
واطلعت
السومرية نيوز
على قائمة اعلى مدن حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرت
البصرة
منطقة المطار بـ52 درجة مئوية، تليها
الناصرية
، والبصرة (الحسين)، والسماوة، والعمارة، ثم
الرفاعي
في الناصرية، ثم
مطار النجف
، ثم
كربلاء
، ثم علي الغربي، ثم
مطار بغداد
، تليها هيت في
الانبار
، ثم الحي في
الكوت
، تليها بدرة، ثم
الديوانية
، ثم
عين التمر
في كربلاء وبدرجة حرارة بلغت 48.8 مئوية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
12 مدينة عراقية ضمن الأعلى حرارة في العالم
09:03 | 2025-07-13
6 مدن عراقية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة مسجلة بالعالم
11:44 | 2025-06-10
العراق يتصدر قائمة المدن الأكثر حرارة عالمياً: 12 مدينة تتجاوز 50 درجة مئوية
05:38 | 2025-07-28
في الوقت الحالي.. مدينة عراقية بالمرتبة 23 عالميًا بقائمة "الأعلى حرارة"
02:02 | 2025-07-30
طقس العراق
درجات الحرارة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مطار بغداد
مطار النجف
الديوانية
عين التمر
الناصرية
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
محليات
39.63%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
محليات
23.66%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
رياضة
18.5%
10:46 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
10:46 | 2025-08-08
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
18.22%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
اخترنا لك
اعلى حرارة خلال هذا الصيف وأمطار محتملة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع
01:51 | 2025-08-10
الكتلة الحارة تودع العراق.. اليك موعد انخفاض الحرارة
03:39 | 2025-08-09
موجة قيظ اخرى.. 7 محافظات بينها بغداد تسجل نصف درجة الغليان
01:56 | 2025-08-09
الحرارة تلامس وتسجل الـ50 مئوية في 8 محافظات.. هل عادت "جمرة القيظ"؟
01:52 | 2025-08-08
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
تموز 2025.. ثالث أسخن تموز في تاريخ الارض
01:59 | 2025-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.