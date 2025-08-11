غبار وأمطار وحرارة خمسينية.. طقس العراق اليوم وغدا

وقالت الأنواء في بيان لها ورد لـ ، إن "طقس اليوم الاثنين سيكون صيفيا حارا إلى شديد الحرارة في عموم البلاد، مع غطاء سحابي جزئي في وأجزاء من المنطقة الوسطى وفرص مهيأة لهطول زخات أمطار خفيفة رعدية أو قطرات متفرقة شمال مدينة وشرق ".وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة ستكون مقاربة لما تم تسجيله يوم أمس، مع انخفاض طفيف تشهده بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية"، مشيرة الى ان "الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية تهب بسرعة خفيفة الى معتدلة تتراوح بين (10-20) كم/ساعة مصحوبة بنشاط خفيف في بعض الاماكن ما يسبب تصاعدا للغبار والأتربة كما تستمر الرياح بالهبوب من الاتجاه الجنوبي الشرقي في مدن البصرة وميسان وذي قار يرافقها ارتفاع في مستويات الرطوبة السطحية".