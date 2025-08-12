طقس العراق.. امطار رعدية وانكسار الحرارة الخمسينية

وبحسب تقرير ، فإن الطقس اليوم الثلاثاء سيكون صيفيا حارا الى شديد الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفرص زخات امطار خفيفة رعدية و قطرات متفرقة خلال الصباح في مدن جنوب البلاد والمنطقة الغربية.اما الحرارة فتكون عموما مقاربا ليوم امس، وكذلك الحال لباقي أيام الأسبوع، لكن الدرجات الخمسينية ستختفي ابتداء من غد الأربعاء.