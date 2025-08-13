الصفحة الرئيسية
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536943-638906609953105700.jpg
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
2025-08-13 | 01:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,818 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت بيانات التنبؤ بالطقس، عن انكسار متوقع بدرجات الحرارة في
العراق
ابتداء من يوم الاحد المقبل، وسط توقعات بانتهاء شهر اب، دون عودة ارتفاع الحرارة، أي انكسار ذروة حرارة الصيف من الان بشكل نهائي.
وتشير خرائط الطقس الى ان
العراق
موعود بتغير واضح بالحرارة ابتداءً من يوم الأحد 17آب، حيث تبدأ الأجواء بالانكسار عن المعدلات العالية التي سيطرت بالفترة الماضية.
وتبين الخرائط ان الفارق في الحرارة سيصل بين 3 الى 5 درجات مئوية اقل من المعدل العام خصوصاً في شمال ووسط البلاد، كما سيؤثر هذا الانخفاض أكثر خلال ساعات الليل والفجر ما يجعل الأجواء الطف ومريحة اكثر.
وتؤكد بيانات الطقس ان السبب وراء هذا التغير هو اندفاع كتلة هوائية معتدلة من جهة
الشمال الغربي
باتجاه العراق، مما تعمل على دفع الكتل الحارة القادمة من الجزيرة وإيران، ومع مرور الأيام سيشتد تأثيرها تدريجياً، وتشعر المدن بفرق واضح في الحرارة خصوصا ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل وعموما سيكون الانخفاض واضحا خلال الليل.
ومن بعد يوم الإثنين، ومع استمرار الكتلة المعتدلة، ستنشط الرياح الشمالية الغربية بين فترة وفترة، وتزيد الإحساس بالانتعاش خصوصاً بالمناطق المفتوحة، وهذا يساعد على تخفيف حرارة النهار وتسريع برودة الليل، وستستمر هذه الظروف حتى نهاية الشهر، مما يجعل الانكسار الحراري هذا أول خطوة حقيقية باتجاه الخروج من ذروة الصيف الحار، ويمهد تدريجياً لدخول أجواء أكثر اعتدالا، بحسب المختصين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المثنى تعطل الدوام الرسمي ابتداءً من الثلاثاء المقبل
07:28 | 2025-08-10
البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام ابتداءً من الثلاثاء - عاجل
05:35 | 2025-08-10
العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى إيران ابتداءً من يوم غد
09:25 | 2025-07-14
ابتداء من هذا الموعد.. المرور تبدأ بتسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر الكاميرات في هذه التقاطعات
07:28 | 2025-06-24
طقس العراق
الانواء الجوية
الشمال الغربي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
الجزير
إيران
عدلات
+A
-A
