هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم

وتشير خرائط الطقس الى ان موعود بتغير واضح بالحرارة ابتداءً من يوم الأحد 17آب، حيث تبدأ الأجواء بالانكسار عن المعدلات العالية التي سيطرت بالفترة الماضية.وتبين الخرائط ان الفارق في الحرارة سيصل بين 3 الى 5 درجات مئوية اقل من المعدل العام خصوصاً في شمال ووسط البلاد، كما سيؤثر هذا الانخفاض أكثر خلال ساعات الليل والفجر ما يجعل الأجواء الطف ومريحة اكثر.وتؤكد بيانات الطقس ان السبب وراء هذا التغير هو اندفاع كتلة هوائية معتدلة من جهة باتجاه العراق، مما تعمل على دفع الكتل الحارة القادمة من الجزيرة وإيران، ومع مرور الأيام سيشتد تأثيرها تدريجياً، وتشعر المدن بفرق واضح في الحرارة خصوصا ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل وعموما سيكون الانخفاض واضحا خلال الليل.ومن بعد يوم الإثنين، ومع استمرار الكتلة المعتدلة، ستنشط الرياح الشمالية الغربية بين فترة وفترة، وتزيد الإحساس بالانتعاش خصوصاً بالمناطق المفتوحة، وهذا يساعد على تخفيف حرارة النهار وتسريع برودة الليل، وستستمر هذه الظروف حتى نهاية الشهر، مما يجعل الانكسار الحراري هذا أول خطوة حقيقية باتجاه الخروج من ذروة الصيف الحار، ويمهد تدريجياً لدخول أجواء أكثر اعتدالا، بحسب المختصين.